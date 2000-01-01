Шихова (Кокорина) Екатерина Лаврентивна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шихова (Кокорина) Екатерина Лаврентивна

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

14.11.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1855

Отец: Кокорин Лаврентий Яковлевич

Мать: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Шихов Алексей Прохорович

Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Шихов Александр Прохорович

Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
21.03.1883

Сын: Шихов Василий Прохорович

Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
23.06.1884

Дочь: Шихова Агрипина Прохоровна

Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.10.1885

Сын: Шихов Гурий Прохорович

Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
13.03.1887

Дочь: Евдокия Прохоровна

Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.07.1889

Дочь: Шихова Ольга Прохоровна

Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
21.06.1890

Дочь: Агрипина Прохоровна

Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
17.10.1892

Дочь: Анастасия Прохоровна

Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
12.08.1894

Сын: Шихов Павел Прохорович

Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шихов Прохор Григорьевич

д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно
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