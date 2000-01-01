Шихова (Кокорина) Екатерина Лаврентивна
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения14.11.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1855
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1880
Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Шихов Александр Прохорович
Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
21.03.1883
Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
23.06.1884
Дочь: Шихова Агрипина Прохоровна
Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
01.10.1885
Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
13.03.1887
Дочь: Евдокия Прохоровна
Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
08.07.1889
Дочь: Шихова Ольга Прохоровна
Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
21.06.1890
Дочь: Агрипина Прохоровна
Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
17.10.1892
Дочь: Анастасия Прохоровна
Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Рождение ребёнка
12.08.1894
Отец ребёнка: Шихов Прохор Григорьевич
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Место жительства
Неизвестно
д. Левин (При пустом Плотбище Поломском)
Смерть
Неизвестно