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Кокорин Фёдор Лаврентивич

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

10.05.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1857

Отец: Кокорин Лаврентий Яковлевич

Мать: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
03.02.1886

Жена: Кокорина Дарья Тарасова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
19.11.1887

Сын: Кокорин Николай Фёдорович

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.05.1890

Сын: Кокорин Дмитрий Фёдорович

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
22.06.1892

Сын: Кокорин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.08.1893

Сын: Кокорин Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кокорина Александра Фёдоровна

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
26.05.1901

Сын: Кокорин Митрофан Фёдорович

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.06.1902

Сын: Кокорин Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова

д. Кокорины (Федоровский)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
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