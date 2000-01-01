Кокорин Фёдор Лаврентивич
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения10.05.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1857
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
03.02.1886
Жена: Кокорина Дарья Тарасова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
19.11.1887
Сын: Кокорин Николай Фёдорович
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.05.1890
Сын: Кокорин Дмитрий Фёдорович
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
22.06.1892
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.08.1893
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кокорина Александра Фёдоровна
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
26.05.1901
Сын: Кокорин Митрофан Фёдорович
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.06.1902
Мать ребёнка: Кокорина Дарья Тарасова
д. Кокорины (Федоровский)
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно