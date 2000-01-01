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Кокорина (?) Дарья Тарасова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.02.1886

Муж: Кокорин Фёдор Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
19.11.1887

Сын: Кокорин Николай Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.05.1890

Сын: Кокорин Дмитрий Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
22.06.1892

Сын: Кокорин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.08.1893

Сын: Кокорин Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кокорина Александра Фёдоровна

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
26.05.1901

Сын: Кокорин Митрофан Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.06.1902

Сын: Кокорин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
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