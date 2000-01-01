Кокорина (?) Дарья Тарасова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1886
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
19.11.1887
Сын: Кокорин Николай Фёдорович
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.05.1890
Сын: Кокорин Дмитрий Фёдорович
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
22.06.1892
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.08.1893
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кокорина Александра Фёдоровна
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
26.05.1901
Сын: Кокорин Митрофан Фёдорович
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
13.06.1902
Отец ребёнка: Кокорин Фёдор Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно