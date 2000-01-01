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Кокорин Сергей Лаврентивич

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

05.10.1852

Дата смерти

20.11.1901

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1852

Отец: Кокорин Лаврентий Яковлевич

Мать: Кокорина Анастасия Никитина

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кокорина Клавдия Сергеевна

Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.03.1884

Сын: Кокорин Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.07.1885

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.03.1888

Дочь: Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
24.09.1890

Сын: Кокорин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Кокорин Семён Сергеевич

Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Кокорина Анна Сергеевна

Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Екатерина Михайловна

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
20.11.1901
д. Кокорины (Федоровский)
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