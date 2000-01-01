Кокорин Сергей Лаврентивич
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения05.10.1852
Дата смерти20.11.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1852
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кокорина Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.03.1884
Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.07.1885
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.03.1888
Дочь: Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
24.09.1890
Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.02.1892
Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Кокорина Анна Сергеевна
Мать ребёнка: Кокорина Екатерина Михайловна
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
20.11.1901
д. Кокорины (Федоровский)