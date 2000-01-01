Кокорина (?) Екатерина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокорина (?) Екатерина Михайловна

Кокорина (?) Екатерина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кокорина Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.03.1884

Сын: Кокорин Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.07.1885

Дочь: Ольга Сергеевна

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.03.1888

Дочь: Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
24.09.1890

Сын: Кокорин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.02.1892

Сын: Кокорин Семён Сергеевич

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
03.07.1893

Дочь: Кокорина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кокорин Сергей Лаврентивич

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
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