Кокорина (?) Екатерина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кокорина Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.03.1884
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
07.07.1885
Дочь: Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
16.03.1888
Дочь: Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
24.09.1890
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
01.02.1892
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
03.07.1893
Дочь: Кокорина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Кокорин Сергей Лаврентивич
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)