Кокорин Яков Филиппович
Место рожденияд. Кокорины (Федоровский)
Дата рождения1793
Дата смерти15.06.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Кокорин Филип Иванович
Мать: Кокорина Марина Никонова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Кокорин Лаврентий Яковлевич
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Кокорина Прасковья Яковлевна
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова
д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Шишкина Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова
д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
15.06.1845
д. Кокорины (Федоровский)