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Кокорин Яков Филиппович

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Место рождения

д. Кокорины (Федоровский)

Дата рождения

1793

Дата смерти

15.06.1845

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Кокорин Филип Иванович

Мать: Кокорина Марина Никонова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Кокорин Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Кокорин Лаврентий Яковлевич

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Кокорина Прасковья Яковлевна

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова

д. Кокорины (Федоровский)
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Шишкина Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Кокорина Прасковья Гурьянова

д. Кокорины (Федоровский)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кокорина Прасковья Гурьянова

д. Кокорины (Федоровский)
Место жительства
Неизвестно
д. Кокорины (Федоровский)
Смерть
15.06.1845
д. Кокорины (Федоровский)
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