Кожанов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Кожанов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Кожанова Аполлинария Александровна
Мать ребёнка: Кожанова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
1878
Сын: Кожанов Павел Александрович
Мать ребёнка: Кожанова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
08.07.1882 ст.
Дочь: Кожанова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Кожанова Александра Дмитриевна
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1882 г. 8 июля родилась Надежда. Родители: крестьянин д.Горка Никольская Александр Иванович Кожанов и жена его Александра Дмитри... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1884 ст.
Дочь: Кожанова Мария Александровна
Мать ребёнка: Кожанова Александра Дмитриевна
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1881 г. 22 февраля родилась Мария. Родители: крестьянин д.Горка Никольская Александр Иванович Кожанов и жена его Александра Дмит... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1884 ст.
Сын: Кожанов Иван Александрович
Мать ребёнка: Кожанова Александра Дмитриевна
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1884 г. 21 декабря родился Иоанн. Родители; Крестьянин деревни Горка Никольская Александр Иванович Кожанов и жена его Александр... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.
Сын: Кожанов Афиноген Александрович
Мать ребёнка: Кожанова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
16.10.1890 ст.
Сын: Кожанов Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Кожанова Александра Дмитриевна
Рождение ребёнка
12.08.1893 ст.
Дочь: Кожанова Мария Александровна
Мать ребёнка: Кожанова Александра Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно