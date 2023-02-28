Кожанова Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения22.02.1884 ст.
Дата смерти16.06.1886 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.02.1884 ст.
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1881 г. 22 февраля родилась Мария. Родители: крестьянин д.Горка Никольская Александр Иванович Кожанов и жена его Александра Дмит... Показать все
Смерть
16.06.1886 ст.
От поноса