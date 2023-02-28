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Кожанова Мария Александровна

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.02.1884 ст.

Дата смерти

16.06.1886 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1884 ст.

Отец: Кожанов Александр Иванович

Мать: Кожанова Александра Дмитриевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1881 г. 22 февраля родилась Мария. Родители: крестьянин д.Горка Никольская Александр Иванович Кожанов и жена его Александра Дмит... Показать все
Смерть
16.06.1886 ст.
Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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