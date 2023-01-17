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Кожанова Александра Дмитриевна

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Кожанова Аполлинария Александровна

Отец ребёнка: Кожанов Александр Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Кожанов Павел Александрович

Отец ребёнка: Кожанов Александр Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.07.1882 ст.

Дочь: Кожанова Надежда Александровна

Отец ребёнка: Кожанов Александр Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1882 г. 8 июля родилась Надежда. Родители: крестьянин д.Горка Никольская Александр Иванович Кожанов и жена его Александра Дмитри... Показать все
Рождение ребёнка
22.02.1884 ст.

Дочь: Кожанова Мария Александровна

Отец ребёнка: Кожанов Александр Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1881 г. 22 февраля родилась Мария. Родители: крестьянин д.Горка Никольская Александр Иванович Кожанов и жена его Александра Дмит... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1884 ст.

Сын: Кожанов Иван Александрович

Отец ребёнка: Кожанов Александр Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1884 г. 21 декабря родился Иоанн. Родители; Крестьянин деревни Горка Никольская Александр Иванович Кожанов и жена его Александр... Показать все
Рождение ребёнка
11.07.1888 ст.

Сын: Кожанов Афиноген Александрович

Отец ребёнка: Кожанов Александр Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.10.1890 ст.

Сын: Кожанов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Кожанов Александр Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.08.1893 ст.

Дочь: Кожанова Мария Александровна

Отец ребёнка: Кожанов Александр Иванович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожанов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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