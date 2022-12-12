Кожанов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения21.12.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.12.1884 ст.
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1884 г. 21 декабря родился Иоанн. Родители; Крестьянин деревни Горка Никольская Александр Иванович Кожанов и жена его Александр... Показать все
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
Жена: Кожанова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Кожанова Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Кожанова Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
26.07.1918
Сын: Кожанов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Кожанова Юлия Ивановна
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1918 г. 26 июля родился Валентин Родители: крестьянин д.Горка-Никольская. Иван Александрович Кожанов и Юлия Ивановна Восприемник... Показать все
Смерть
Неизвестно