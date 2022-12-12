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Кожанов Иван Александрович

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.12.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1884 ст.

Отец: Кожанов Александр Иванович

Мать: Кожанова Александра Дмитриевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1884 г. 21 декабря родился Иоанн. Родители; Крестьянин деревни Горка Никольская Александр Иванович Кожанов и жена его Александр... Показать все
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Жена: Кожанова Юлия Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Кожанова Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Кожанова Юлия Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.07.1918

Сын: Кожанов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Кожанова Юлия Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга. Вологодский уезд. Церковь: Николаевская Отводинская. 1918 г. 26 июля родился Валентин Родители: крестьянин д.Горка-Никольская. Иван Александрович Кожанов и Юлия Ивановна Восприемник... Показать все
Смерть
Неизвестно
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