Кожанов Афиноген Александрович
Место рождения
Дата рождения11.07.1888 ст.
Дата смерти1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888 ст.
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кожанов Сергей Афиногенович
Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кожанов Алексей Афиногенович
Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кожанов Николай Афиногенович
Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кожанов Александр Афиногенович
Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Кожанов Леонид Афиногенович
Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
10.09.1937
Сын: Кожанов Дмитрий Афиногенович
Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кожанов Юрий Афиногенович
Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожанова Ольга Ивановна
Смерть
1957