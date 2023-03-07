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Кожанов Афиноген Александрович

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.07.1888 ст.

Дата смерти

1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1888 ст.

Отец: Кожанов Александр Иванович

Мать: Кожанова Александра Дмитриевна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кожанов Сергей Афиногенович

Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кожанов Алексей Афиногенович

Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кожанов Николай Афиногенович

Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Кожанов Александр Афиногенович

Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Кожанов Леонид Афиногенович

Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1937

Сын: Кожанов Дмитрий Афиногенович

Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Кожанов Юрий Афиногенович

Мать ребёнка: Кожанова Ольга Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожанова Ольга Ивановна

Смерть
1957
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