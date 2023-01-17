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Кожанов Юрий Афиногенович

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Место рождения

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Кожанов Афиноген Александрович

Мать: Кожанова Ольга Ивановна

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1970

Дочь: Кожанова Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: Кожанова Ольга

Рождение ребёнка
1972

Дочь: Кожанова Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Кожанова Ольга

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Кожанова Мария Юрьевна

Мать ребёнка: Кожанова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кожанова Ольга

Смерть
Неизвестно
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