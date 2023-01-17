Кожанов Юрий Афиногенович
Место рождения
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Рождение ребёнка
1970
Дочь: Кожанова Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: Кожанова Ольга
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Кожанова Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Кожанова Ольга
Рождение ребёнка
1986
Дочь: Кожанова Мария Юрьевна
Мать ребёнка: Кожанова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кожанова Ольга
Смерть
Неизвестно