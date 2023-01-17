Кожанова (Тупиченкова) Ольга Ивановна
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Тупиченков Иван
Рождение ребёнка
1922
Сын: Кожанов Сергей Афиногенович
Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Кожанов Алексей Афиногенович
Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Кожанов Николай Афиногенович
Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Кожанов Александр Афиногенович
Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Кожанов Леонид Афиногенович
Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
10.09.1937
Сын: Кожанов Дмитрий Афиногенович
Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Кожанов Юрий Афиногенович
Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1987