Кожанова (Тупиченкова) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожанова (Тупиченкова) Ольга Ивановна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Тупиченков Иван

Мать: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Кожанов Сергей Афиногенович

Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Кожанов Алексей Афиногенович

Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Кожанов Николай Афиногенович

Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1931

Сын: Кожанов Александр Афиногенович

Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Кожанов Леонид Афиногенович

Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.09.1937

Сын: Кожанов Дмитрий Афиногенович

Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Кожанов Юрий Афиногенович

Отец ребёнка: Кожанов Афиноген Александрович

Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кожанов Афиноген Александрович

Смерть
1987
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