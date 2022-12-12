Тупиченкова (Малахова) Анна Ипатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупиченкова (Малахова) Анна Ипатьевна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1863

Дата смерти

Около 1932

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Малахов Ипатий Петрович

Мать: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1891 ст.

Сын: Тупиченков Вениамин Иванович

Отец ребёнка: Тупиченков Иван

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Село Филисово Кубино-Озерского района Вологодской области.
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.

Дочь: Семерикова Евфалия Ивановна

Отец ребёнка: Тупиченков Иван

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кожанова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Тупиченков Иван

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лобанова Ия Ивановна

Отец ребёнка: Тупиченков Иван

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1904

Дочь: Лощилова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Тупиченков Иван

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Тупиченков Николай Иванович

Отец ребёнка: Тупиченков Иван

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тупиченков Иван

Смерть
Около 1932
Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Убита бандитами в собственном доме, вместе с сестрой зятя Августой Лощиловой.
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