Тупиченкова (Малахова) Анна Ипатьевна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиОколо 1932
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Малахов Ипатий Петрович
Мать: Малахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1891 ст.
Сын: Тупиченков Вениамин Иванович
Отец ребёнка: Тупиченков Иван
Село Филисово Кубино-Озерского района Вологодской области.
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.
Дочь: Семерикова Евфалия Ивановна
Отец ребёнка: Тупиченков Иван
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кожанова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Тупиченков Иван
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лобанова Ия Ивановна
Отец ребёнка: Тупиченков Иван
Рождение ребёнка
15.03.1904
Дочь: Лощилова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Тупиченков Иван
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Тупиченков Николай Иванович
Отец ребёнка: Тупиченков Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тупиченков Иван
Смерть
Около 1932
Горка-Никольская, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Убита бандитами в собственном доме, вместе с сестрой зятя Августой Лощиловой.