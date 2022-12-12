Тупиченков Вениамин Иванович
Место рождения
Дата рождения12.01.1891 ст.
Дата смерти28.03.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1891 ст.
Отец: Тупиченков Иван
Село Филисово Кубино-Озерского района Вологодской области.
Бракосочетание
Около 1922
Жена: Тупиченкова Вера
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тупиченков Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Тупиченкова Вера
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тупиченкова Нина Вениаминовна
Мать ребёнка: Тупиченкова Вера
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Тупиченкова Инна Вениаминовна
Мать ребёнка: Тупиченкова Вера
Рождение ребёнка
1929
Сын: Тупиченков Юрий Вениаминович
Мать ребёнка: Тупиченкова Вера
Работа или профессия
До 03.03.1938
Профессия/место работы: МЕЖРАЙОННАЯ КОНТОРА ЛЕСПРОМТОРГА, БУХГАЛТЕР. Место проживания: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Калашная, 40.
Смерть
28.03.1939
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дата смерти: 28 марта 1939 г. Место смерти: в заключении. Где и кем арестован: УГБ УНКВД ВО. Мера пресечения: арестован. Дата ареста: 3 марта 1938 г. Обвинение: контрреволюционная деятельность. Пригов... Показать все