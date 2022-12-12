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Тупиченков Вениамин Иванович

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.01.1891 ст.

Дата смерти

28.03.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1891 ст.

Отец: Тупиченков Иван

Мать: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Село Филисово Кубино-Озерского района Вологодской области.
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Тупиченкова Вера

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тупиченков Сергей Вениаминович

Мать ребёнка: Тупиченкова Вера

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Тупиченкова Нина Вениаминовна

Мать ребёнка: Тупиченкова Вера

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Тупиченкова Инна Вениаминовна

Мать ребёнка: Тупиченкова Вера

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Тупиченков Юрий Вениаминович

Мать ребёнка: Тупиченкова Вера

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
До 03.03.1938
Профессия/место работы: МЕЖРАЙОННАЯ КОНТОРА ЛЕСПРОМТОРГА, БУХГАЛТЕР. Место проживания: Вологодская обл., г. Вологда, ул. Калашная, 40.
Смерть
28.03.1939
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Дата смерти: 28 марта 1939 г. Место смерти: в заключении. Где и кем арестован: УГБ УНКВД ВО. Мера пресечения: арестован. Дата ареста: 3 марта 1938 г. Обвинение: контрреволюционная деятельность. Пригов... Показать все
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