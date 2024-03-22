Тупиченкова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТупиченкова Вера

Тупиченкова Вера

avatar

Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1922

Муж: Тупиченков Вениамин Иванович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Тупиченков Сергей Вениаминович

Отец ребёнка: Тупиченков Вениамин Иванович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Тупиченкова Нина Вениаминовна

Отец ребёнка: Тупиченков Вениамин Иванович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Тупиченкова Инна Вениаминовна

Отец ребёнка: Тупиченков Вениамин Иванович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Тупиченков Юрий Вениаминович

Отец ребёнка: Тупиченков Вениамин Иванович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close