Тупиченкова Вера
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тупиченков Сергей Вениаминович
Отец ребёнка: Тупиченков Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Тупиченкова Нина Вениаминовна
Отец ребёнка: Тупиченков Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Тупиченкова Инна Вениаминовна
Отец ребёнка: Тупиченков Вениамин Иванович
Рождение ребёнка
1929
Сын: Тупиченков Юрий Вениаминович
Отец ребёнка: Тупиченков Вениамин Иванович
Смерть
Неизвестно