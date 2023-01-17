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Тупиченков Иван

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1891 ст.

Сын: Тупиченков Вениамин Иванович

Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Село Филисово Кубино-Озерского района Вологодской области.
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.

Дочь: Семерикова Евфалия Ивановна

Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Кожанова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Лобанова Ия Ивановна

Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.03.1904

Дочь: Лощилова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Тупиченков Николай Иванович

Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Смерть
1931
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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