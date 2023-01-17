Тупиченков Иван
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1891 ст.
Сын: Тупиченков Вениамин Иванович
Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна
Село Филисово Кубино-Озерского района Вологодской области.
Рождение ребёнка
21.02.1893 ст.
Дочь: Семерикова Евфалия Ивановна
Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Кожанова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Лобанова Ия Ивановна
Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна
Рождение ребёнка
15.03.1904
Дочь: Лощилова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Тупиченков Николай Иванович
Мать ребёнка: Тупиченкова Анна Ипатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1931