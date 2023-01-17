Семерикова (Тупиченкова) Евфалия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерикова (Тупиченкова) Евфалия Ивановна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

21.02.1893 ст.

Дата смерти

09.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1893 ст.

Отец: Тупиченков Иван

Мать: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Семериков Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Семериков Николай Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семериков Андрей Николаевич

Отец ребёнка: Семериков Николай Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Николай Александрович

Смерть
09.05.1980
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