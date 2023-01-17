Семерикова (Тупиченкова) Евфалия Ивановна
Место рождения
Дата рождения21.02.1893 ст.
Дата смерти09.05.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1893 ст.
Отец: Тупиченков Иван
Рождение ребёнка
1923
Сын: Семериков Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Семериков Николай Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семериков Андрей Николаевич
Отец ребёнка: Семериков Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
09.05.1980