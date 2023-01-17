Семериков Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Бракосочетание
05.11.1918
Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1923
Сын: Семериков Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Семерикова Евфалия Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1927
Сын: Семериков Александр Николаевич
Мать ребёнка: Семерикова Евфалия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семериков Андрей Николаевич
Мать ребёнка: Семерикова Евфалия Ивановна
Смерть
1931