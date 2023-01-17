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Семериков Николай Александрович

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Место рождения

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1931

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Семериков Александр Степанович

Мать: Семерикова Ольга Александровна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
05.11.1918

Жена: Семерикова Евфалия Ивановна

Николаевский-Отводинский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1923

Сын: Семериков Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Семерикова Евфалия Ивановна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.03.1927

Сын: Семериков Александр Николаевич

Мать ребёнка: Семерикова Евфалия Ивановна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Семериков Андрей Николаевич

Мать ребёнка: Семерикова Евфалия Ивановна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1931
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