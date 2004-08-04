Семериков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1927
Дата смерти04.08.2004
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1927
Отец: Семериков Николай Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1955
Сын: Семериков Валерий Александрович
Мать ребёнка: Семерикова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
16.12.1956
Сын: Семериков Николай Александрович
Мать ребёнка: Семерикова Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1967
Сын: Семериков Виктор Александрович
Мать ребёнка: Семерикова Екатерина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.08.2004
Захоронен на кладбище у д.Отводное