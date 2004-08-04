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Семериков Александр Николаевич

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Место рождения

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

12.03.1927

Дата смерти

04.08.2004

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1927

Отец: Семериков Николай Александрович

Мать: не указана

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1955

Сын: Семериков Валерий Александрович

Мать ребёнка: Семерикова Екатерина Ивановна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
16.12.1956

Сын: Семериков Николай Александрович

Мать ребёнка: Семерикова Екатерина Ивановна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
12.01.1967

Сын: Семериков Виктор Александрович

Мать ребёнка: Семерикова Екатерина Ивановна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова Екатерина Ивановна

Смерть
04.08.2004
Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Захоронен на кладбище у д.Отводное
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