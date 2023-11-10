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Семерикова Ольга Александровна

Место рождения

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1888

Муж: Семериков Александр Степанович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Цветкова Анна Александровна

Отец ребёнка: Семериков Александр Степанович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Семериков Николай Александрович

Отец ребёнка: Семериков Александр Степанович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Семерикова Вера Александровна

Отец ребёнка: Семериков Александр Степанович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Семерикова София Александровна

Отец ребёнка: Семериков Александр Степанович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Семериков Алексей Александрович

Отец ребёнка: Семериков Александр Степанович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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