Семерикова Ольга Александровна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1888
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Цветкова Анна Александровна
Отец ребёнка: Семериков Александр Степанович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Семериков Николай Александрович
Отец ребёнка: Семериков Александр Степанович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Семерикова Вера Александровна
Отец ребёнка: Семериков Александр Степанович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Семерикова София Александровна
Отец ребёнка: Семериков Александр Степанович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Семериков Алексей Александрович
Отец ребёнка: Семериков Александр Степанович
Смерть
Неизвестно