Малахова Елизавета Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Елизавета Осиповна

Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Малахов Алексей Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Петрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Малахова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Малахов Александр Петрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Малахов Константин Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Петрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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