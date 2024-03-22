Малахова Елизавета Осиповна
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Рождение ребёнка
1855
Сын: Малахов Алексей Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Малахова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Малахов Александр Петрович
Рождение ребёнка
1867
Сын: Малахов Константин Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно