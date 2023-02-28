Малахов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Рождение ребёнка
1882
Сын: Малахов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1883
Сын: Малахов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
13.04.1885 ст.
Дочь: Малахова Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
26.03.1887 ст.
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
19.04.1890 ст.
Дочь: Лобанова Глафира Алексеевна
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна
Метрическая книга Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда за 1890 год. Запись о рождении. (ГАВО ф.496, оп.30, д.103, лист 249)
Рождение ребёнка
19.07.1893 ст.
Сын: Малахов Ливерий Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Малахов Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Малахов Викентий Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна
Смерть
Неизвестно