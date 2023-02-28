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Малахов Алексей Александрович

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Малахов Александр Петрович

Мать: Малахова Елизавета Осиповна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Малахов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Малахов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.04.1885 ст.

Дочь: Малахова Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.03.1887 ст.

Сын: Малахов Алфей Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.04.1890 ст.

Дочь: Лобанова Глафира Алексеевна

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда за 1890 год. Запись о рождении. (ГАВО ф.496, оп.30, д.103, лист 249)
Рождение ребёнка
19.07.1893 ст.

Сын: Малахов Ливерий Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Малахов Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Малахов Викентий Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Евдокия Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малахова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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