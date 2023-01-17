Малахов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Рождение ребёнка
1907
Сын: Малахов Николай Александрович
Мать ребёнка: Малахова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Малахова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Малахова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
01.09.1911 ст.
Сын: Малахов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Малахова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
27.09.1913 ст.
Сын: Малахов Алфей Александрович
Мать ребёнка: Малахова Мария Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно