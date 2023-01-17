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Малахов Александр Алексеевич

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Малахов Алексей Александрович

Мать: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Малахов Николай Александрович

Мать ребёнка: Малахова Мария Алексеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Малахова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Малахова Мария Алексеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1911 ст.

Сын: Малахов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Малахова Мария Алексеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.09.1913 ст.

Сын: Малахов Алфей Александрович

Мать ребёнка: Малахова Мария Алексеевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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