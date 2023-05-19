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Малахова Мария Алексеевна

Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Малахов Николай Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Алексеевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Малахова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Малахов Александр Алексеевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.09.1911 ст.

Сын: Малахов Сергей Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Алексеевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.09.1913 ст.

Сын: Малахов Алфей Александрович

Отец ребёнка: Малахов Александр Алексеевич

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Александр Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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