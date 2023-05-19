Малахова Мария Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Малахов Николай Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Малахова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Малахов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
01.09.1911 ст.
Сын: Малахов Сергей Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
27.09.1913 ст.
Сын: Малахов Алфей Александрович
Отец ребёнка: Малахов Александр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно