Малахова Евдокия Константиновна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Малахов Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Малахов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1883
Сын: Малахов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Малахов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
13.04.1885 ст.
Дочь: Малахова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Малахов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
26.03.1887 ст.
Отец ребёнка: Малахов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
19.04.1890 ст.
Дочь: Лобанова Глафира Алексеевна
Отец ребёнка: Малахов Алексей Александрович
Метрическая книга Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда за 1890 год. Запись о рождении. (ГАВО ф.496, оп.30, д.103, лист 249)
Рождение ребёнка
19.07.1893 ст.
Сын: Малахов Ливерий Алексеевич
Отец ребёнка: Малахов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Малахов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Малахов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1901
Сын: Малахов Викентий Алексеевич
Отец ребёнка: Малахов Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малахова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Малахов Алексей Александрович
Смерть
Неизвестно