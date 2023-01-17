Лобанова (Малахова) Глафира Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.04.1890 ст.
Дата смерти01.06.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение
19.04.1890 ст.
Метрическая книга Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда за 1890 год. Запись о рождении. (ГАВО ф.496, оп.30, д.103, лист 249)
Бракосочетание
05.02.1910 ст.
ГАВО ф.496, оп.38, д184, лист 31
Рождение ребёнка
17.07.1911 ст.
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Алексеевич
ГАВО ф.496, оп.38, д.142, лист 9.
Рождение ребёнка
17.07.1912 ст.
Дочь: Лобанова Вера Михайловна
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Алексеевич
ГАВО ф.496, оп.38, д.142, лист 61.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лобанов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Алексеевич
В метрических книгах Николаевской Отводинской церкви запись о рождении не найдена. Вероятно, был крещён в другой церкви.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лобанова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
22.08.1922
Дочь: Лобанова Мая Михайловна
Отец ребёнка: Лобанов Михаил Алексеевич
Смерть
01.06.1975