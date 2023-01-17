Лобанова (Малахова) Глафира Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Малахова) Глафира Алексеевна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.04.1890 ст.

Дата смерти

01.06.1975

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1890 ст.

Отец: Малахов Алексей Александрович

Мать: Малахова Евдокия Константиновна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Отводинской церкви Вологодского уезда за 1890 год. Запись о рождении. (ГАВО ф.496, оп.30, д.103, лист 249)
Бракосочетание
05.02.1910 ст.

Муж: Лобанов Михаил Алексеевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
ГАВО ф.496, оп.38, д184, лист 31
Рождение ребёнка
17.07.1911 ст.

Сын: Лобанов Борис Михайлович

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Алексеевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
ГАВО ф.496, оп.38, д.142, лист 9.
Рождение ребёнка
17.07.1912 ст.

Дочь: Лобанова Вера Михайловна

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Алексеевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
ГАВО ф.496, оп.38, д.142, лист 61.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лобанов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Алексеевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
В метрических книгах Николаевской Отводинской церкви запись о рождении не найдена. Вероятно, был крещён в другой церкви.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лобанова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Алексеевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1922

Дочь: Лобанова Мая Михайловна

Отец ребёнка: Лобанов Михаил Алексеевич

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Смерть
01.06.1975
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