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Лобанов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

06.08.1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1888 ст.

Отец: Лобанов Алексей Владимирович

Мать: Лобанова Клавдия Петровна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
05.02.1910 ст.

Жена: Лобанова Глафира Алексеевна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
ГАВО ф.496, оп.38, д184, лист 31
Рождение ребёнка
17.07.1911 ст.

Сын: Лобанов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Лобанова Глафира Алексеевна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
ГАВО ф.496, оп.38, д.142, лист 9.
Рождение ребёнка
17.07.1912 ст.

Дочь: Лобанова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Лобанова Глафира Алексеевна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
ГАВО ф.496, оп.38, д.142, лист 61.
Рождение ребёнка
1914

Сын: Лобанов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Лобанова Глафира Алексеевна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
В метрических книгах Николаевской Отводинской церкви запись о рождении не найдена. Вероятно, был крещён в другой церкви.
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Лобанова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Лобанова Глафира Алексеевна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
22.08.1922

Дочь: Лобанова Мая Михайловна

Мать ребёнка: Лобанова Глафира Алексеевна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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