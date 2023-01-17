Лобанов Михаил Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.08.1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1888 ст.
Бракосочетание
05.02.1910 ст.
ГАВО ф.496, оп.38, д184, лист 31
Рождение ребёнка
17.07.1911 ст.
Мать ребёнка: Лобанова Глафира Алексеевна
ГАВО ф.496, оп.38, д.142, лист 9.
Рождение ребёнка
17.07.1912 ст.
Дочь: Лобанова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Лобанова Глафира Алексеевна
ГАВО ф.496, оп.38, д.142, лист 61.
Рождение ребёнка
1914
Сын: Лобанов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Лобанова Глафира Алексеевна
В метрических книгах Николаевской Отводинской церкви запись о рождении не найдена. Вероятно, был крещён в другой церкви.
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Лобанова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Лобанова Глафира Алексеевна
Рождение ребёнка
22.08.1922
Дочь: Лобанова Мая Михайловна
Мать ребёнка: Лобанова Глафира Алексеевна
Смерть
Неизвестно