Лобанов Алексей Владимирович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.1888 ст.
Сын: Лобанов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Лобанова Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
26.11.1892 ст.
Дочь: Лобанова Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Петровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Чекмарева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно