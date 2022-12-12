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Лобанов Алексей Владимирович

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Место рождения

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1888 ст.

Сын: Лобанов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Петровна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Лобанова Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Петровна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
26.11.1892 ст.

Дочь: Лобанова Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Петровна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Чекмарева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Лобанова Клавдия Петровна

Нагорское, Борисовская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лобанова Клавдия Петровна

Смерть
Неизвестно
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