Малахов Константин Александрович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Бракосочетание
11.11.1892 ст.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Семерикова Илария Константиновна
Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Малахова София Константиновна
Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Малахов Ливерий Константинович
Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна
Рождение ребёнка
22.09.1905 ст.
Дочь: Малахова Таисия Константиновна
Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна
Рождение ребёнка
1908
Сын: Малахов Александр Константинович
Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна
Рождение ребёнка
01.02.1917 ст.
Сын: Малахов Борис Константинович
Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна
Смерть
Неизвестно