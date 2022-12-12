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Малахов Константин Александрович

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Малахов Александр Петрович

Мать: Малахова Елизавета Осиповна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.11.1892 ст.

Жена: Малахова Мария Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Семерикова Илария Константиновна

Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Малахова София Константиновна

Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Малахов Ливерий Константинович

Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1905 ст.

Дочь: Малахова Таисия Константиновна

Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Малахов Александр Константинович

Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1917 ст.

Сын: Малахов Борис Константинович

Мать ребёнка: Малахова Мария Александровна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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