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Малахова (Коскина) Мария Александровна

Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
11.11.1892 ст.

Муж: Малахов Константин Александрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Семерикова Илария Константиновна

Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Малахова София Константиновна

Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
14.08.1902 ст.

Сын: Малахов Ливерий Константинович

Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Родители: деревни Филисово, уволенный в запас армии унтер-офицер Малахов Константин Александрович и жена его Мария Александровна. Восприемник: новорожденному дядя, крестьянский сын Алексей Александров... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1905 ст.

Дочь: Малахова Таисия Константиновна

Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Малахов Александр Константинович

Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.02.1917 ст.

Сын: Малахов Борис Константинович

Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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