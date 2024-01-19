Малахова (Коскина) Мария Александровна
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1892 ст.
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Семерикова Илария Константиновна
Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Малахова София Константиновна
Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович
Рождение ребёнка
14.08.1902 ст.
Сын: Малахов Ливерий Константинович
Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович
Родители: деревни Филисово, уволенный в запас армии унтер-офицер Малахов Константин Александрович и жена его Мария Александровна. Восприемник: новорожденному дядя, крестьянский сын Алексей Александров... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1905 ст.
Дочь: Малахова Таисия Константиновна
Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Малахов Александр Константинович
Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович
Рождение ребёнка
01.02.1917 ст.
Сын: Малахов Борис Константинович
Отец ребёнка: Малахов Константин Александрович
Смерть
Неизвестно