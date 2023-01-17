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Семериков Алексей Александрович

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Место рождения

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.05.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Семериков Александр Степанович

Мать: Семерикова Ольга Александровна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1928

Сын: Семериков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Семерикова Надежда Михайловна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1931

Сын: Семериков Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Семерикова Надежда Михайловна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1933

Дочь: Семерикова Маргарита Алексеевна

Мать ребёнка: Семерикова Надежда Михайловна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
21.11.1941

Сын: Семериков Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семерикова Надежда Михайловна

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
?.05.1942
Сержант. Пропал без вести.
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