Семериков Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смерти?.05.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Рождение ребёнка
03.11.1928
Сын: Семериков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Семерикова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
03.01.1931
Сын: Семериков Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Семерикова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
24.11.1933
Дочь: Семерикова Маргарита Алексеевна
Мать ребёнка: Семерикова Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
21.11.1941
Сын: Семериков Юрий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.05.1942
Сержант. Пропал без вести.