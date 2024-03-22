Семерикова (Соболева) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения26.08.1906
Дата смерти01.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1906
Отец: Соболев Михаил
Мать: Соболева Пульхерия
Рождение ребёнка
03.11.1928
Сын: Семериков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Семериков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
03.01.1931
Сын: Семериков Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Семериков Алексей Александрович
Рождение ребёнка
24.11.1933
Дочь: Семерикова Маргарита Алексеевна
Отец ребёнка: Семериков Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.11.1992
Захоронена на кладбище д.Отводное