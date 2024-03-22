Семерикова (Соболева) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семерикова (Соболева) Надежда Михайловна

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Место рождения

Кольцеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.08.1906

Дата смерти

01.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1906

Отец: Соболев Михаил

Мать: Соболева Пульхерия

Кольцеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1928

Сын: Семериков Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Семериков Алексей Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.01.1931

Сын: Семериков Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Семериков Алексей Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.11.1933

Дочь: Семерикова Маргарита Алексеевна

Отец ребёнка: Семериков Алексей Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семериков Алексей Александрович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
01.11.1992
Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Захоронена на кладбище д.Отводное
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