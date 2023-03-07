Соболева Пульхерия
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880
Дата смерти1945
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1906
Дочь: Семерикова Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Соболев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малякова София Михайловна
Отец ребёнка: Соболев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Родионова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Соболев Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Головина Анна Михайловна
Отец ребёнка: Соболев Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соболев Михаил
Смерть
1945