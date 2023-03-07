Соболева Пульхерия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Пульхерия

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Место рождения

Кольцеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Кольцеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.08.1906

Дочь: Семерикова Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Соболев Михаил

Кольцеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малякова София Михайловна

Отец ребёнка: Соболев Михаил

Кольцеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Родионова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Соболев Михаил

Кольцеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Головина Анна Михайловна

Отец ребёнка: Соболев Михаил

Кольцеево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Михаил

Смерть
1945
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