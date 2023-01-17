Лощилова (Тупиченкова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Тупиченкова) Александра Ивановна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.03.1904

Дата смерти

30.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1904

Отец: Тупиченков Иван

Мать: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 15.03.1904 по 1932
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 1922 по 1929
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Кружевница-надомница кружевной артели.
Бракосочетание
1924

Муж: Лощилов Феодосий Аполлонович

Кадников, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.01.1926

Сын: Лощилов Олег Феодосьевич

Отец ребёнка: Лощилов Феодосий Аполлонович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
На дату рождения: Северный край, Кубено-Озерский р-н, д.Филисово.
Работа или профессия
С 1930 по 1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Работница "Вологдакружсоюза" (объединение кружевниц Вологодской области).
Место жительства
С 1932 по ?.04.1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С ?.05.1934 по 30.07.1958
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 31.05.1935 по 06.06.1937
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Сухонский завод молочных консервов. Статистик планового отдела. (Приёмный лист от 01.06.1935)
Рождение ребёнка
28.03.1937

Сын: Лощилов Владислав Феодосьевич

Отец ребёнка: Лощилов Феодосий Аполлонович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 07.06.1937 по 12.01.1938
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Молокозавод. Ответственный исполнитель сырьевого отдела (приказ по заводу от 06.06.1937).
Работа или профессия
С 13.01.1938 по 01.12.1944
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Молокозавод. Управляющий делами завода. (Приказ №17 от 12.01.1938)
Рождение ребёнка
1939

Сын: Лощилов Владимир Феодосьевич

Отец ребёнка: Лощилов Феодосий Аполлонович

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 02.12.1944 по 19.05.1955
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Молокозавод. Кассир заводоуправления (приказ №270 от 02.12.1944). Освобождена от занимаемой должности в связи с уходом на инвалидность (приказ №101Л от 30.05.1955).
Награда
08.05.1946
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". З № 0328371. (Председатель горисполкома Козлов)
Смерть
30.07.1958
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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