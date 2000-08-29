Лощилов Олег Феодосьевич
Место рождения
Дата рождения06.01.1926
Дата смерти29.08.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1926
На дату рождения: Северный край, Кубено-Озерский р-н, д.Филисово.
Место жительства
С 26.01.1926 по 1932
Место жительства
С 1932 по ?.04.1934
Место жительства
С ?.05.1934 по 02.11.1943
Образование
С 01.09.1934 по 01.06.1943
Средняя школа №1. Со 2-го по 10-й классы.
Призыв на военную службу
03.11.1943
Сокольский РВК Вологодской области.
Военная служба
С 03.11.1943 по 09.08.1950
Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении Манчжурии и Южного Сахалина от японских империалистов. 1036 отдельный батальон связи 342 стрелковой дивизии Дальневосточного военного ок... Показать все
Военная награда
18.04.1946
Медаль "За победу над Японией" Б №193824. Подпись: Командир 342 стр. дивизии гв.генерал-майор Муратов.
Военная награда
20.07.1946
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
22.02.1948
Юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота".
Демобилизация
?.08.1950
Место жительства
С ?.09.1950 по 29.08.2000
Работа или профессия
С 01.10.1950 по 17.11.1951
Оформлен инструктором отдела пропаганды и агитации Сокольского ГК ВКП(б). (Решение бюро ОК ВКП(б) от 30.09.1950). Освобождён 10.11.1951 решением бюро ОК ВКП(б) от 17.11.1951 №115/7.
Образование
С ?.10.1950 по 11.02.1953
Сокольское педагогическое училище заочно.
Работа или профессия
С 11.11.1951 по 13.04.1954
Принят первым секретарём Сокольского ГК ВЛКСМ решением пленума ГК ВЛКСМ от 11.11.1951. Освобождён решениями пленума Сокольского ВЛКСМ от 24.03.1954 и бюро Вологодского ОКВЛКСМ от 13.04.1954.
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
28.06.1952
Мать ребёнка: Лощилова Зинаида Алексеевна
Работа или профессия
С 11.03.1954 по 14.03.1957
Сокольский ГК КПСС. Заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций. Решение бюро ГККПСС от 05.03.1954, пр. № 16/2.
Образование
С 19.08.1954 по 15.07.1959
Москва, город федерального значения Москва
Заочное отделение Московской высшей партийной школы при ЦК КПСС.
Работа или профессия
С 15.03.1957 по 04.09.1959
Избран секретарём Сокольского горкома КПСС решением II пленума ГК КПСС от 15.03. 1957. Освобождён решением бюро ОК КПСС от 04.09.1959, пр. №69/9.
Работа или профессия
С 15.07.1959 по 25.03.1965
Избран заместителем председателя Сокольского горисполкома решением IV сессии горсовета VII созыва 14.07.1959. 26.03.1965. Освобождён по истечении полномочий решением Сокольского бюро ГК КПСС от 19.03... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1960
Мать ребёнка: Лощилова Зинаида Алексеевна
Работа или профессия
С 26.03.1965 по 01.04.1989
Назначен исполняющим обязанности заместителя директора Сокольского ЦБК по кадрам и быту. Приказ 35/к от 27.03.1965. Назначен заместителем директора Сокольского ЦБК по кадрам и быту. Распоряжение совет... Показать все
Военная награда
07.05.1965
Медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".
Военная награда
14.02.1969
Медаль "50 лет вооруженных сил СССР".
Работа или профессия
С 01.04.1969 по 28.10.1976
Избран председателем Сокольского исполнительного Комитета городского Совета депутатов трудящихся (с 1971 года – народных депутатов) решением I сессии Горсовета от 24.03.1969. Распоряжение №15 от 31.03... Показать все
Награда
25.03.1970
Медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина".
Награда
20.04.1971
Орден "Знак Почёта". № 623021.
Награда
25.09.1972
Награждён знаком "Отличник гражданской обороны СССР".
Награда
15.07.1973
Именная медаль "За активное участие в строительстве спортивных сооружений".
Военная награда
05.05.1975
Медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне".
Награда
04.03.1976
Орден Трудового Красного Знамени. № 989273.
Награда
25.11.1976
Медаль "Ветеран труда". Подпись: Секретарь исполкома Сокольского городского Совета депутатов трудящихся.
Военная награда
15.06.1978
Медаль "60 лет вооруженных сил СССР". Подпись: Сокольский горвоенком Туркин.
Работа или профессия
С 24.09.1984 по 16.02.1990
Принят в ЖКО Сокольского ЦБК старшим мастером по благоустройству и озеленению (приказ 823 от 24.09.1984). Назначен старшим мастером по благоустройству (приказ 361/к от 26.08.1988). Уволен по собствен... Показать все
Военная награда
11.03.1985
Орден Отечественной Войны II степени №3118775 (орд.книжка А №361553).
Военная награда
09.05.1985
Медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне". Подпись: Сокольский горвоенком
Военная награда
16.02.1988
Медаль "70 лет вооруженных сил СССР". Подпись: Сокольский горвоенком, подполковник Капицын.
Награда
1992
Присвоено звание "Почётного Гражданина города Сокола".
Военная награда
22.03.1995
Юбилейная медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Я №0061393
Военная награда
06.03.1996
Медаль Жукова. А № 0176583.
Военная награда
09.05.2000
Почётный знак "Фронтовик 1941-1945".
Смерть
29.08.2000