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Лощилов Олег Феодосьевич

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

06.01.1926

Дата смерти

29.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1926

Отец: Лощилов Феодосий Аполлонович

Мать: Лощилова Александра Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
На дату рождения: Северный край, Кубено-Озерский р-н, д.Филисово.
Место жительства
С 26.01.1926 по 1932
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1932 по ?.04.1934
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С ?.05.1934 по 02.11.1943
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Образование
С 01.09.1934 по 01.06.1943
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Средняя школа №1. Со 2-го по 10-й классы.
Призыв на военную службу
03.11.1943
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Сокольский РВК Вологодской области.
Военная служба
С 03.11.1943 по 09.08.1950
Участник Великой Отечественной войны. Участвовал в освобождении Манчжурии и Южного Сахалина от японских империалистов. 1036 отдельный батальон связи 342 стрелковой дивизии Дальневосточного военного ок... Показать все
Военная награда
18.04.1946
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Медаль "За победу над Японией" Б №193824. Подпись: Командир 342 стр. дивизии гв.генерал-майор Муратов.
Военная награда
20.07.1946
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг."
Военная награда
22.02.1948
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Юбилейная медаль "30 лет Советской Армии и Флота".
Демобилизация
?.08.1950
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Место жительства
С ?.09.1950 по 29.08.2000
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 01.10.1950 по 17.11.1951
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Оформлен инструктором отдела пропаганды и агитации Сокольского ГК ВКП(б). (Решение бюро ОК ВКП(б) от 30.09.1950). Освобождён 10.11.1951 решением бюро ОК ВКП(б) от 17.11.1951 №115/7.
Образование
С ?.10.1950 по 11.02.1953
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Сокольское педагогическое училище заочно.
Работа или профессия
С 11.11.1951 по 13.04.1954
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Принят первым секретарём Сокольского ГК ВЛКСМ решением пленума ГК ВЛКСМ от 11.11.1951. Освобождён решениями пленума Сокольского ВЛКСМ от 24.03.1954 и бюро Вологодского ОКВЛКСМ от 13.04.1954.
Бракосочетание
1951

Жена: Лощилова Зинаида Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1952

Сын: Лощилов Вадим Олегович

Мать ребёнка: Лощилова Зинаида Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 11.03.1954 по 14.03.1957
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Сокольский ГК КПСС. Заведующий отделом партийных, профсоюзных и комсомольских организаций. Решение бюро ГККПСС от 05.03.1954, пр. № 16/2.
Образование
С 19.08.1954 по 15.07.1959
Москва, город федерального значения Москва
Заочное отделение Московской высшей партийной школы при ЦК КПСС.
Работа или профессия
С 15.03.1957 по 04.09.1959
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Избран секретарём Сокольского горкома КПСС решением II пленума ГК КПСС от 15.03. 1957. Освобождён решением бюро ОК КПСС от 04.09.1959, пр. №69/9.
Работа или профессия
С 15.07.1959 по 25.03.1965
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Избран заместителем председателя Сокольского горисполкома решением IV сессии горсовета VII созыва 14.07.1959. 26.03.1965. Освобождён по истечении полномочий решением Сокольского бюро ГК КПСС от 19.03... Показать все
Рождение ребёнка
15.04.1960

Сын: Лощилов Андрей Олегович

Мать ребёнка: Лощилова Зинаида Алексеевна

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С 26.03.1965 по 01.04.1989
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Назначен исполняющим обязанности заместителя директора Сокольского ЦБК по кадрам и быту. Приказ 35/к от 27.03.1965. Назначен заместителем директора Сокольского ЦБК по кадрам и быту. Распоряжение совет... Показать все
Военная награда
07.05.1965
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".
Военная награда
14.02.1969
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "50 лет вооруженных сил СССР".
Работа или профессия
С 01.04.1969 по 28.10.1976
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Избран председателем Сокольского исполнительного Комитета городского Совета депутатов трудящихся (с 1971 года – народных депутатов) решением I сессии Горсовета от 24.03.1969. Распоряжение №15 от 31.03... Показать все
Награда
25.03.1970
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина".
Награда
20.04.1971
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Орден "Знак Почёта". № 623021.
Награда
25.09.1972
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Награждён знаком "Отличник гражданской обороны СССР".
Награда
15.07.1973
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Именная медаль "За активное участие в строительстве спортивных сооружений".
Военная награда
05.05.1975
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне".
Награда
04.03.1976
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Орден Трудового Красного Знамени. № 989273.
Награда
25.11.1976
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "Ветеран труда". Подпись: Секретарь исполкома Сокольского городского Совета депутатов трудящихся.
Военная награда
15.06.1978
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "60 лет вооруженных сил СССР". Подпись: Сокольский горвоенком Туркин.
Работа или профессия
С 24.09.1984 по 16.02.1990
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Принят в ЖКО Сокольского ЦБК старшим мастером по благоустройству и озеленению (приказ 823 от 24.09.1984). Назначен старшим мастером по благоустройству (приказ 361/к от 26.08.1988). Уволен по собствен... Показать все
Военная награда
11.03.1985
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Орден Отечественной Войны II степени №3118775 (орд.книжка А №361553).
Военная награда
09.05.1985
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне". Подпись: Сокольский горвоенком
Военная награда
16.02.1988
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "70 лет вооруженных сил СССР". Подпись: Сокольский горвоенком, подполковник Капицын.
Награда
1992
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Присвоено звание "Почётного Гражданина города Сокола".
Военная награда
22.03.1995
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Юбилейная медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." Я №0061393
Военная награда
06.03.1996
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль Жукова. А № 0176583.
Военная награда
09.05.2000
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Почётный знак "Фронтовик 1941-1945".
Смерть
29.08.2000
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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