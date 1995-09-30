Лощилова (Алексеева) Зинаида Алексеевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1928
Дата смерти30.09.1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928
Место жительства
С 25.02.1928 по 1931
Место жительства
С 1931 по 21.11.1941
Образование
С 01.09.1936 по 03.06.1946
Солнечногорская средняя школа №5.
Место жительства
С 21.11.1941 по ?.01.1942
Муром, округ Муром, Владимирская область
Во время окуппации Солнечногорска немцами, находилась в эвакуации с семьёй в одной из деревень Муромской области.
Место жительства
С ?.01.1942 по 1950
Награда
05.04.1946
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". В № 111458.
Образование
С 01.09.1946 по 15.07.1950
Окончила педагогический институт имени В.И. Ленина в 1950 году по специальности "Преподаватель педагогики и психологии". (Москва, Малая Пироговская, 1).
Работа или профессия
С ?.08.1950 по ?.05.1965
Преподаватель дошкольного педучилища.
Место жительства
С 1950 по 30.09.1995
Бракосочетание
1951
Рождение ребёнка
28.06.1952
Отец ребёнка: Лощилов Олег Феодосьевич
Рождение ребёнка
15.04.1960
Отец ребёнка: Лощилов Олег Феодосьевич
Работа или профессия
С ?.05.1965 по ?.06.1975
Директор Сокольского педагогического училища.
Награда
23.03.1970
Медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина".
Работа или профессия
С ?.06.1975 по ?.03.1983
Преподаватель Сокольского педагогического училища.
Награда
08.07.1975
Медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне".
Награда
17.02.1983
Медаль "Ветеран труда".
Награда
17.05.1985
Юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне".
Смерть
30.09.1995