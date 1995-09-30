Лощилова (Алексеева) Зинаида Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лощилова (Алексеева) Зинаида Алексеевна

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Место рождения

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.02.1928

Дата смерти

30.09.1995

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928

Отец: Алексеев Алексей Федорович

Мать: Алексеева Александра Сергеевна

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 25.02.1928 по 1931
Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1931 по 21.11.1941
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Образование
С 01.09.1936 по 03.06.1946
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Солнечногорская средняя школа №5.
Место жительства
С 21.11.1941 по ?.01.1942
Муром, округ Муром, Владимирская область
Во время окуппации Солнечногорска немцами, находилась в эвакуации с семьёй в одной из деревень Муромской области.
Место жительства
С ?.01.1942 по 1950
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Награда
05.04.1946
Москва, город федерального значения Москва
Медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". В № 111458.
Образование
С 01.09.1946 по 15.07.1950
Москва, город федерального значения Москва
Окончила педагогический институт имени В.И. Ленина в 1950 году по специальности "Преподаватель педагогики и психологии". (Москва, Малая Пироговская, 1).
Работа или профессия
С ?.08.1950 по ?.05.1965
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Преподаватель дошкольного педучилища.
Место жительства
С 1950 по 30.09.1995
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1951

Муж: Лощилов Олег Феодосьевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.06.1952

Сын: Лощилов Вадим Олегович

Отец ребёнка: Лощилов Олег Феодосьевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.04.1960

Сын: Лощилов Андрей Олегович

Отец ребёнка: Лощилов Олег Феодосьевич

Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
С ?.05.1965 по ?.06.1975
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Директор Сокольского педагогического училища.
Награда
23.03.1970
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина".
Работа или профессия
С ?.06.1975 по ?.03.1983
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Преподаватель Сокольского педагогического училища.
Награда
08.07.1975
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне".
Награда
17.02.1983
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Медаль "Ветеран труда".
Награда
17.05.1985
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Юбилейная медаль "Сорок лет Победы в Великой Отечественной войне".
Смерть
30.09.1995
Сокол, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
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