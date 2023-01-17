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Алексеев Алексей Федорович

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Место рождения

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

25.02.1908

Дата смерти

25.06.1965

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1908

Отец: Алексеев Федор Иванович

Мать: Алексеева Варвара Алексеевна

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1928

Дочь: Лощилова Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Алексеева Александра Сергеевна

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.03.1930

Дочь: Тарарухина Антонина Алексеевна

Мать ребёнка: Алексеева Александра Сергеевна

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Алексеев Лев Алексеевич

Мать ребёнка: Алексеева Александра Сергеевна

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Военная служба
С 1941 по 1942
Командир партизанского отряда, действовавшего на Волоколамско-Истринском направлении.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Александра Сергеевна

Смерть
25.06.1965
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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