Алексеев Алексей Федорович
Место рождения
Дата рождения25.02.1908
Дата смерти25.06.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1908
Рождение ребёнка
25.02.1928
Дочь: Лощилова Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Алексеева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
13.03.1930
Дочь: Тарарухина Антонина Алексеевна
Мать ребёнка: Алексеева Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
1935
Мать ребёнка: Алексеева Александра Сергеевна
Военная служба
С 1941 по 1942
Командир партизанского отряда, действовавшего на Волоколамско-Истринском направлении.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.06.1965