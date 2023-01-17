Алексеева (Лимонаева) Варвара Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Лимонаев Алексей
Мать: Лимонаева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
25.02.1908
Сын: Алексеев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Алексеев Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1971
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область