Алексеева (Лимонаева) Варвара Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Лимонаева) Варвара Алексеевна

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Место рождения

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Лимонаев Алексей

Мать: Лимонаева Анна Яковлевна

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1908

Сын: Алексеев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Алексеев Федор Иванович

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Федор Иванович

Смерть
1971
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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