Лимонаева Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Алексеева Варвара Алексеевна
Отец ребёнка: Лимонаев Алексей
Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Апыхтина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
До 1900
Дочь: Лебедева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валицкая-Ломия Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Лимонаев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Лимонаев Алексей
Смерть
1950