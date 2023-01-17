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Лимонаева Анна Яковлевна

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Место рождения

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

1950

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Алексеева Варвара Алексеевна

Отец ребёнка: Лимонаев Алексей

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Апыхтина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
До 1900

Дочь: Лебедева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валицкая-Ломия Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Лимонаев Алексей

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Лимонаев Алексей

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
1950
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