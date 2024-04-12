Лимонаев Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛимонаев Иван Алексеевич

Лимонаев Иван Алексеевич

Место рождения

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

17.04.1898 ст.

Дата смерти

Около ?.12.1941

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1898 ст.

Отец: Лимонаев Алексей Васильевич

Мать: Лимонаева Анна Яковлевна

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Восприемники: деревни Ожогина крестьянин Петр Васильев и села Солнечной Горы крестьянская девица Пелагея Яковлевна. (ГБУ "ЦГА Москвы", ф.203, о.780, д.2439, стр. 386)
Призыв на военную службу
30.08.1941
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Солнечногорский РВК, Московская обл., Солнечногорский р-н
Место жительства
1941
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Ул. Обуховская, 6.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лимонаева Анна Петровна

Военная служба
Неизвестно
Красноармеец, 297 отд. апб.
Смерть
Около ?.12.1941
Пропал без вести. Письменная связь прекратилась 26.09.1941.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close