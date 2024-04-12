Лимонаев Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.04.1898 ст.
Дата смертиОколо ?.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1898 ст.
Восприемники: деревни Ожогина крестьянин Петр Васильев и села Солнечной Горы крестьянская девица Пелагея Яковлевна. (ГБУ "ЦГА Москвы", ф.203, о.780, д.2439, стр. 386)
Призыв на военную службу
30.08.1941
Солнечногорский РВК, Московская обл., Солнечногорский р-н
Место жительства
1941
Ул. Обуховская, 6.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лимонаева Анна Петровна
Военная служба
Неизвестно
Красноармеец, 297 отд. апб.
Смерть
Около ?.12.1941
Пропал без вести. Письменная связь прекратилась 26.09.1941.