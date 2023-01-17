Лимонаев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лимонаев Алексей

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Место рождения

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1888

Дочь: Алексеева Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Лимонаева Анна Яковлевна

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Лимонаева Анна Яковлевна

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валицкая-Ломия Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Лимонаева Анна Яковлевна

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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