Лимонаев Алексей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Алексеева Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Лимонаева Анна Яковлевна
Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Лимонаева Анна Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валицкая-Ломия Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Лимонаева Анна Яковлевна
Смерть
Неизвестно