Апыхтина (Лимонаева) Евдокия Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Около 1922
Муж: Апыхтин Николай
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Апыхтина Серафима Николаевна
Отец ребёнка: Апыхтин Николай
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Апыхтина Тамара Николаевна
Отец ребёнка: Апыхтин Николай
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Апыхтина Нина Николаевна
Отец ребёнка: Апыхтин Николай
Смерть
1976