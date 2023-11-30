Апыхтина (Лимонаева) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Апыхтина (Лимонаева) Евдокия Алексеевна

Место рождения

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

1976

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Лимонаев Алексей Васильевич

Мать: Лимонаева Анна Яковлевна

Ожогино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1922

Муж: Апыхтин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Апыхтина Серафима Николаевна

Отец ребёнка: Апыхтин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Апыхтина Тамара Николаевна

Отец ребёнка: Апыхтин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Апыхтина Нина Николаевна

Отец ребёнка: Апыхтин Николай

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1976
Москва, город федерального значения Москва
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