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Апыхтин Николай

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Место рождения

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Около 1922

Жена: Апыхтина Евдокия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Апыхтина Серафима Николаевна

Мать ребёнка: Апыхтина Евдокия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Апыхтина Тамара Николаевна

Мать ребёнка: Апыхтина Евдокия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Апыхтина Нина Николаевна

Мать ребёнка: Апыхтина Евдокия Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1964
Москва, город федерального значения Москва
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