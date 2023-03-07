Апыхтин Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1964
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1922
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Апыхтина Серафима Николаевна
Мать ребёнка: Апыхтина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Апыхтина Тамара Николаевна
Мать ребёнка: Апыхтина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Апыхтина Нина Николаевна
Мать ребёнка: Апыхтина Евдокия Алексеевна
Смерть
1964