Алексеева (Степанова) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения02.04.1908 ст.
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1908 ст.
Рождение ребёнка
25.02.1928
Дочь: Лощилова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
13.03.1930
Дочь: Тарарухина Антонина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Федорович
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Алексеев Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991