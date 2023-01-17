Алексеева (Степанова) Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Степанова) Александра Сергеевна

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Место рождения

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

02.04.1908 ст.

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1908 ст.

Отец: Степанов Сергей Иванович

Мать: Степанова Александра Николаевна

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
25.02.1928

Дочь: Лощилова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Федорович

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
13.03.1930

Дочь: Тарарухина Антонина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Федорович

Логиново, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Алексеев Лев Алексеевич

Отец ребёнка: Алексеев Алексей Федорович

Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Алексей Федорович

Смерть
1991
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
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