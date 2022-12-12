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Степанова Александра Николаевна

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Место рождения

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.

Дочь: Алексеева Александра Сергеевна

Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Степанов Степан Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бесфамильная Прасковья Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Георгий Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степанов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Французова Ксения Сергеевна

Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степанов Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Смерть
1949
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