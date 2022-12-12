Степанова Александра Николаевна
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.04.1908 ст.
Дочь: Алексеева Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Степанов Степан Сергеевич
Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бесфамильная Прасковья Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Георгий Сергеевич
Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Французова Ксения Сергеевна
Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Григорий Сергеевич
Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степанов Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Степанов Сергей Иванович
Смерть
1949