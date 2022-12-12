Степанов Степан Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.09.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Место жительства
С 1908 по 1941
Московская область, Солнечногорский район, Логиновский сельсовет, деревня Соскино.
Призыв на военную службу
01.09.1941
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Солнечногорский РВК, Московская обл., Солнечногорский р-н.
Смерть
?.09.1942
Красноармеец. Артиллерист. Пропал без вести в бою. (ЦАМО. ф.58, о.977520, д.44)