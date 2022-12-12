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Степанов Степан Сергеевич

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Место рождения

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.09.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Степанов Сергей Иванович

Мать: Степанова Александра Николаевна

Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Место жительства
С 1908 по 1941
Соскино, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Московская область, Солнечногорский район, Логиновский сельсовет, деревня Соскино.
Призыв на военную службу
01.09.1941
Солнечногорск, Солнечногорский муниципальный район, Московская область
Солнечногорский РВК, Московская обл., Солнечногорский р-н.
Смерть
?.09.1942
Красноармеец. Артиллерист. Пропал без вести в бою. (ЦАМО. ф.58, о.977520, д.44)
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