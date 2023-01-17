Лобанова (Тупиченкова) Ия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиПосле 1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Тупиченков Иван
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лобанова Зинаида Константиновна
Отец ребёнка: Лобанов Константин Михайлович
Рождение ребёнка
1928
Сын: Лобанов Лев Константинович
Отец ребёнка: Лобанов Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1970