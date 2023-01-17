Лобанова (Тупиченкова) Ия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанова (Тупиченкова) Ия Ивановна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

После 1970

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Тупиченков Иван

Мать: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лобанова Зинаида Константиновна

Отец ребёнка: Лобанов Константин Михайлович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Лобанов Лев Константинович

Отец ребёнка: Лобанов Константин Михайлович

Острецово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобанов Константин Михайлович

Смерть
После 1970
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