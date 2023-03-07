Малахова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смерти29.04.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Малахов Василий Ипатьевич
Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Малахов Разумник Ипатьевич
Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович
Рождение ребёнка
1860
Сын: Малахов Сильвестр Ипатьевич
Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Тупиченкова Анна Ипатьевна
Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Малахова Мария Ипатьевна
Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович
Рождение ребёнка
1878
Сын: Малахов Алексей Ипатьевич
Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.04.1904 ст.
Николаевская Отводинская церковь Вологодского уезда. Умерла от старости. (ГАВО ф.496, о.52, д.16)