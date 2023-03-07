Малахова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Анна Ивановна

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1833

Дата смерти

29.04.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Малахов Василий Ипатьевич

Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Малахов Разумник Ипатьевич

Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1860

Сын: Малахов Сильвестр Ипатьевич

Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Тупиченкова Анна Ипатьевна

Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1866

Дочь: Малахова Мария Ипатьевна

Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Малахов Иван Ипатьевич

Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Малахов Алексей Ипатьевич

Отец ребёнка: Малахов Ипатий Петрович

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малахов Ипатий Петрович

Смерть
29.04.1904 ст.
Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Николаевская Отводинская церковь Вологодского уезда. Умерла от старости. (ГАВО ф.496, о.52, д.16)
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