Малахов Алексей Ипатьевич
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Малахов Ипатий Петрович
Мать: Малахова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Малахов Константин Алексеевич
Мать ребёнка: Малахова Илария Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1912
Дочь: Малахова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: Малахова Илария Ивановна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Малахова Илария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малахова Илария Ивановна
Смерть
Неизвестно