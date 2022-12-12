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Малахов Алексей Ипатьевич

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Место рождения

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Малахов Ипатий Петрович

Мать: Малахова Анна Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1910

Сын: Малахов Константин Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Илария Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.12.1912

Дочь: Малахова Лидия Алексеевна

Мать ребёнка: Малахова Илария Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Малахов Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Малахова Илария Ивановна

Филисово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малахова Илария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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